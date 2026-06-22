Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Anne isyan etti: 'Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü'

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Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İLK DURUŞMA

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İlk duruşma bugün İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

'YÜZÜME NASIL BAKABİLECEKLER'

Baba Cemil Kundakçı duruşma öncesi adliye bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Kundakçı, "Bizim için çok zor bir gün. Psikolojik olarak içeriye girdiğim zaman nasıl bir duygu içinde olacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü Allah kimsenin başına vermesin, yani yaşamadığımız bir olay; ama elimden geldiği kadar oğlum için bana da bir söz hakkı verilirse faydalı olmak adına sakin, iradeli olmaya çalışacağım. Eğer davanın seyrine bir katkıda bulunabilirsem mutlu olacağım tabii ki çünkü ben geceleri uyuyamıyorum. Bugün ben sabah 04.00'te yattım, 06.00'ya çeyrek kala kalktım. Bu oğlum öldüğünden beri böyle. Ben de eşim de aynı şekildeyiz. Çok kötü bir olay. Ne işim gücümle uğraşabiliyorum. Her dakika Kubilay aklımda, her dakika. Uyurken rüyama girmezse belki aklımdan çıkıyor, onun dışında şu an sizinle konuşurken de bir tarafta Kubilay var.

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Aileyle veya yardım eden insanlarla karşı karşıya geldiğim zaman hangi duyguda olacağım bilmiyorum ama şunu merak ediyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler. Ben onlara baktığım zaman 'Sizin vicdanınız hiç sızlamadı mı' demek istiyorum. 'Nasıl bunu yaptınız, nasıl infaz yaptınız' resmen infaz bu. Bunu söylemek istiyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler. Hiç kim mi davranacaklar, yoksa kafalarını öne mi eğecekler. Bunu merak ediyorum; ama en ağır cezayı almalarını diliyorum ve bunun için uğraşacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tek isteğim ağır ceza alsınlar, hakları ağırlaştırılmış müebbet. Diğerleri, diğer hak edenler de en üst seviyeden alsın. Toplumda, Kubilay gibi, ondan sonra, burada bir kardeşimiz daha var, yeğeni öldürüldü; onun yeğeni gibi, Ahmet Minguzzi'ler, işte Berat, Atlas.Bu çocuklar hepsi bizim çocuğumuz. Maraş'ta öldürülen çocuklar oldu, bakın örtbas edildi resmen. Hiç ses soluk çıkmıyor. Yani bizim Türkiye'de bir olay olduğu zaman 15 günde, 1 ayda kapanıyor ve hiç üzerine gidilmediği için yıllardır insanlar ölüyor. En azından Kubilay'ın davasında örnek bir sonuç çıkar, gerek katilin ailesi tarzındaki ailelere gerek toplumdaki diğer suç işleyen kesimlere karşı örnek teşkil eder, başka çocukların veya insanlarımızın ölmesinin de önüne geçilir. Cezalar ağır olmazsa ve bu silahı veya bıçakları kullanan insanlar da bu cezalar yüzünden korkup silahı bıçağı bırakmazsa ölen insanlar artacak. Hem oğlumun katilleri cezasını alsın hem de topluma fayda sağlayacak örnek bir cezanın çıkmasını diliyorum " dedi.

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'BU BİR İNFAZ'

Anne Ülker Kundakçı ise, " Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin. Senin bununla bir meselen yok. Bu adam zengin olabilir. Trilyonları olsa bana çocuğumu geri verebilecek mi. Ben 3 aydır ne yaşıyorum biliyor mu bilmiyor. O gidiyor çocuğunu görüyor yine. Ben çocuğumun toprağına gidiyorum bir suç işlemiş gibi. Ben Allah'tan hepsinin Kubilay gibi can vermesini istiyorum. O kadar da samimiyim bu konuda. Allahlarından bulsunlar ailece. Çocuğumun bir günahı yoktu . Hiçbir suçu günahı yoktu. Bu olayın olmasına neden olacak bir şey de yaşamıyor ki onlarla. Sadece Aleyna Hanımın egoları, zenginlik düşkünlüğü. Kızda yok yok. Sen 3 gündür tanıştığın insanın evine gider misin. Bu nasıl bir dünya. Burada en suçlu anneler. Ben de bir anneyim. O çocuğu sen nasıl eğittin" dedi.

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'BU CANIN HESABINI HEPSİ BANA VERECEK'

Aleyna'nın annesiyle ilgili bir soruya ise Kundakçı "Şu anda elektronik kelepçeli. Büyük bir ihtimalle onu bırakırlar diye düşünüyorum. Burada yargılanacak olanlar Alaatin Kadayıfçıoğlu, korumalar, şoför. Bir de Alaaattin Kadayıfçıoğlu diyormuş ki 'Aleyna'yı içeriden çıkarın. Çocuğumun ölümüne o sebep oldu. Konumu o gönderdi. Orada bir can gitmiş. Abla kardeş gibi aylarca günlerce beraber oldu. Sen o çocuğun öldüğünü sormuyorsun da köpeği soruyorsun. Bu canın hesabını hepsi bana verecek" dedi

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KUNDAKÇI'NIN YAKINLARINDAN RAPÇİ CANBAY'A 'ANLAŞMA' İDDİASI

Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Kundakçı'nın yakınları, Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını belirterek, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.