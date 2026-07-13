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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2’nci duruşma! 6'sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

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#Kubilay Kaan Kundakçı#Aleyna Kalaycıoğlu#Alaattin Kadayıfçıoğlu
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2’nci duruşma 6sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 10:08

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek. Duruşmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da yer aldığı 6'sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2’nci duruşma 6sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2’nci duruşma 6sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor. Bugün 2’nci celsesi görülecek duruşmada mahkemenin, sanıkların savunmalarını, taraf avukatlarının beyanlarını ve dosyaya giren yeni delilleri değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca eksik hususların tamamlanmasına yönelik ara kararların da ele alınması öngörülüyor. Duruşma, bugün saat 10.00'da Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülecek.

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