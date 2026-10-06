Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası | Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tahliye talebi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 19 Mart'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'Kasten öldürme', Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Haberin Devamı

MÜTALAA AÇIKLANDI

Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi. Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.

Gözden Kaçmasın Aleyna Kalaycıoğlu olacakları 9 ay önce anlatmış! Haberi görüntüle

CİNAYET 3 SANİYE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 3'üncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, cinayete ilişkin kamera görüntüleri de ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun saat 22.57.41’de araçtan indiği, beline götürdüğü elini ardından tabanca olduğu değerlendirilen cismi çıkarmak için kullandığı ve 22.57.52’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın bulunduğu araca doğru eğildiği belirtildi. Yaklaşık 3 saniye sonra, saat 22.57.55’te silah sesi olduğu değerlendirilen sesin duyulduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

ALEYNA KALAYCIOĞLU HAKKINDA TAHLİYE TALEBİ

Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi. Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.