Kubbe göründü

Haberin Devamı

İstanbul’un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçen eylül ayında başlatılan Kız Kulesi’nin restorasyonunun mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi’nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili yapılan son açıklamada, “Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış” denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar dron ile görüntülendi.

DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR



Kız Kulesi’nde restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışmasının da yapıldığı belirtildi. Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, “Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kız Kulesi’nin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir” denilmişti.





