Kübalı 32 doktor, Kahramanmaraş'ta görevlendirildi

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 31 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çifte depremde, çok sayıda ülke de Türkiye'ye yardım elini uzattı. Son olarak Küba'dan 32 kişilik doktor ekibi, Kahramanmaraş'a geldi. Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ile birlikte gelen ekip, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevlendirildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in talimatı ile doktorların gönderildiğini belirten Büyükelçi Palacios, "Türkiye, bizim dost ve kardeş ülkemiz. Deprem felaketinden dolayı Küba Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile buraya geldik. Daha önce Pakistan depreminde görev alan bu ekip, Türk depremzedelere de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinde destek olacak. Doktorlarımız ihtiyaç duyulduğu sürece, burada depremzedelerin yanında olacaktır" dedi. Ekibe eşlik eden iş insanı Ahmet Kıran da "Küba Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile sağlık ekibi hızlıca Türkiye'ye geldi. Alanlarında uzman olan doktorlarımız, Türkiye ihtiyaç duyduğu sürece depremzedelere sağlık hizmeti sunacaktır" diye konuştu.