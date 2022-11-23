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Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye’ye gelecek

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#Küba#Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez#Ankara
Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye’ye gelecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 01:11

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70’inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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#Küba#Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez#Ankara

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