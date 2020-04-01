Kuaöfler, berberler, lokantalar ve AVM'ler ne zaman açılacak?

Ülkemizde alınan corona virüsü önemlerine yönelik, kamuya açık olarak faaliyet gösteren birçok işletme geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Karantina süreci boyunda evlerinde bulunmanın önem taşıdığı günlerde, ihtiyaçları doğrultusunda bu yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İşte, kuaför, berberler, lokantalar ve AVM gibi yerlerin ne zaman açılacağını sorgulayanlar için detaylar.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan , tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine kapatılmıştı.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.