Kuantum listesindeki tek Türk

KUANTUM teknolojisi, atom ve atom altı parçacıklarının belli kurallar çerçevesinde kullanılarak günümüz teknolojisinden çok daha hızlı, hassas ve güvenli araçların üretilmesini tanımlıyor. UNESCO ve Birleşmiş Milletler (BM), kuantum mekaniğinin temelini atan bilimsel çalışmaların 100’üncü yılını doldurması nedeniyle 2025’i ‘Uluslararası Dünya Kuantum Bilimi ve Teknolojileri Yılı’ olarak ilan etti. Bu kapsamda çalışan ilgili komite, geçtiğimiz aylarda dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sağlayan 100 ismi belirledi.

17 Aralık’ta açıklanan listede İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Fizik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Emirhan Güler de yer aldı. Güler, bu başarının bilim iletişimi alanında yaptığı çalışmalarla geldiğini anlattı:

CEO’LAR BİLİMİNSANLARI...

“Üniversiteye başladıktan sonra okuldaki kuantum topluluğuyla tanıştım. Yaklaşık 2 yıldır da toplulukta koordinatör olarak görev alıyorum. Kuantum alanında pek çok atölye ve seminer düzenledim. İYTE Kuantum Topluluğu olarak 17-18 Nisan’da ikincisini düzenlediğimiz ‘İYTE Kuantum Günleri’ kapsamında 10’dan fazla uluslararası kuantum fizikçisini konuşmacı olarak ağırladık. Bu etkinlik bilim camiasında oldukça ses getirdi. 100 kişinin bulunduğu listede genellikle CEO’lar, politikacılar, akademisyenler ya da doktora sonrası araştırmacılar yer aldı.

BİLİM İLETİŞİMİYLE...

Listedeki en genç isimlerden biriyim. Komite bilimsel teknik çalışmalar ve bilim iletişimi alanlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Ben bilim iletişimi alanında yaptığım çalışmalarla seçildiğimi düşünüyorum. Yakın geçmişte nasıl akıllı telefonlar ve şimdi de yapay zekâ teknolojileri hayatımıza girdiyse önümüzdeki yılların öne çıkan teknolojisi de kuantum olacak. Amacımız Türkiye olarak bu teknoloji devrimini kaçırmamak. O nedenle de bu alanda çalışan araştırmacıları ve biliminsanlarını özellikle öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Çünkü kuantum teknolojileri hayata geçtiğinde ülke olarak tüketen değil üreten tarafta olmak istiyoruz.”

ŞİFRELERE GÜÇLÜ KORUMA

Yakın zamanda özellikle kuantum bilgisayarların yavaş yavaş hayatımıza girmesi bekleniyor” diyen Emirhan Güler şöyle devam etti: “Bu kapsamda da şifreleme teknolojilerinin değişmesi söz konusu. Kuantum bilgisayarlarının ya da hesaplama araçlarının işlem gücü çok yüksek olduğu için güncel şifreleme yöntemleri güçsüzleşiyor. Klasik bilgisayarla normal bir şifreleme yöntemini çözmek çok uzun zaman alacak iken kuantum bilgisayarlarla bu saniyeler içinde yapılabiliyor. O nedenle kuantum teknolojisi hem şifreleme yöntemlerini tehdit ediyor hem de bu noktada avantaj sağlıyor. Çünkü bu sayede çok daha güçlü bir koruma söz konusu olabilecek.