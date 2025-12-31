×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuantum listesindeki tek Türk

Güncelleme Tarihi:

#Emirhan Güler#UNESCO#BM
Kuantum listesindeki tek Türk
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

Üniversiteli Emirhan Güler, UNESCO ve BM tarafından ilan edilen ‘Uluslararası Dünya Kuantum Bilimi ve Teknolojileri Yılı’ kapsamında dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sağlayan 100 isim arasındaki tek Türk oldu.

Haberin Devamı

KUANTUM teknolojisi, atom ve atom altı parçacıklarının belli kurallar çerçevesinde kullanılarak günümüz teknolojisinden çok daha hızlı, hassas ve güvenli araçların üretilmesini tanımlıyor. UNESCO ve Birleşmiş Milletler (BM), kuantum mekaniğinin temelini atan bilimsel çalışmaların 100’üncü yılını doldurması nedeniyle  2025’i ‘Uluslararası Dünya Kuantum Bilimi ve Teknolojileri Yılı’ olarak ilan etti. Bu kapsamda çalışan ilgili komite, geçtiğimiz aylarda dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sağlayan 100 ismi belirledi. 

Kuantum listesindeki tek Türk

17 Aralık’ta açıklanan listede İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Fizik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Emirhan Güler de yer aldı. Güler, bu başarının bilim iletişimi alanında yaptığı çalışmalarla geldiğini anlattı:

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİkinci ‘makul ol’ vakası… Trump’ı kışkırtamadılarİkinci ‘makul ol’ vakası… Trump’ı kışkırtamadılarHaberi görüntüle

CEO’LAR BİLİMİNSANLARI...

“Üniversiteye başladıktan sonra okuldaki kuantum topluluğuyla tanıştım. Yaklaşık 2 yıldır da toplulukta koordinatör olarak görev alıyorum. Kuantum alanında pek çok atölye ve seminer düzenledim. İYTE Kuantum Topluluğu olarak 17-18 Nisan’da ikincisini düzenlediğimiz ‘İYTE Kuantum Günleri’ kapsamında 10’dan fazla uluslararası kuantum fizikçisini konuşmacı olarak ağırladık. Bu etkinlik bilim camiasında oldukça ses getirdi. 100 kişinin bulunduğu listede genellikle CEO’lar, politikacılar, akademisyenler ya da doktora sonrası araştırmacılar yer aldı.

Kuantum listesindeki tek Türk

BİLİM İLETİŞİMİYLE...

Listedeki en genç isimlerden biriyim. Komite bilimsel teknik çalışmalar ve bilim iletişimi alanlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Ben bilim iletişimi alanında yaptığım çalışmalarla seçildiğimi düşünüyorum. Yakın geçmişte nasıl akıllı telefonlar ve şimdi de yapay zekâ teknolojileri hayatımıza girdiyse önümüzdeki yılların öne çıkan teknolojisi de kuantum olacak. Amacımız Türkiye olarak bu teknoloji devrimini kaçırmamak. O nedenle de bu alanda çalışan araştırmacıları ve biliminsanlarını özellikle öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Çünkü kuantum teknolojileri hayata geçtiğinde ülke olarak tüketen değil üreten tarafta olmak istiyoruz.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSomali’de neler oluyorSomali’de neler oluyorHaberi görüntüle

ŞİFRELERE GÜÇLÜ KORUMA

Yakın zamanda özellikle kuantum bilgisayarların yavaş yavaş hayatımıza girmesi bekleniyor” diyen Emirhan Güler şöyle devam etti: “Bu kapsamda da şifreleme teknolojilerinin değişmesi söz konusu. Kuantum bilgisayarlarının ya da hesaplama araçlarının işlem gücü çok yüksek olduğu için güncel şifreleme yöntemleri güçsüzleşiyor. Klasik bilgisayarla normal bir şifreleme yöntemini çözmek çok uzun zaman alacak iken kuantum bilgisayarlarla bu saniyeler içinde yapılabiliyor. O nedenle kuantum teknolojisi hem şifreleme yöntemlerini tehdit ediyor hem de bu noktada avantaj sağlıyor. Çünkü bu sayede çok daha güçlü bir koruma söz konusu olabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emirhan Güler#UNESCO#BM

BAKMADAN GEÇME!