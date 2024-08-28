Kuaförlere müjde... Pazar günleri de açık olacak

Haberin Devamı

BERBER, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı’ndan uygulamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatılmış ve “İşletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı” belirtilmişti. Bakanlık alınan kararda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Bakanlık, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığının görüldüğü aktarıldı.

Haberin Devamı

Ayrıca turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirildi.

BERBERLERİ KAPSAMIYOR

Bu doğrultuda Bakanlık berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.