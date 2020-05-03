Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı duyurdu mu?

Kuaförler ve berberler açılacak mı? sorusu normalleşme sinyallerinin ele alınmasıyla yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala çok sayıda vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılacak? Bayramdan sonra açılacak mı? İşte, bilgiler.

KUAÖFLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı sonrası için pandemi salgınında normalleşme sinyallerini verdi. AVM'lerin de açılmasının gündeme gelmesiyle kuaförlerin de açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Ancak henüz İçişleri Bakanlığı ve resmi yetkililerden kuaförlerin ve berberlerin açılma tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklanmıştı.