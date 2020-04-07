Kuaförler ne zaman açık olacak? Berberler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerin çalışmalarına bir süre ara verilmişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana devam eden kısıtlamanın ne zaman ortadan kalkacağı merak ediliyor. İşte, 'Kuaförler ne zaman açık olacak?' ve 'Berberler ne zaman açılacak?' sorularının yanıtı...

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.