Kuaföre gitmek için evden çıktı, 6 gün sonra geri döndü!

Sultangazi'de Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Enes Alakuş, 20 Şubat Cuma günü saat 18.30 sıralarında babasından ve annesinden para alarak kuaföre gitmek için evden çıktı. Alakuş'tan ailesi bir daha haber alamadı. Baba Garip Alakuş, oğluyla yalnızca Whatsapp üzerinden mesaj yoluyla iletişim kurabildiğini, ancak sesli iletişim kuramadıklarını söyledi. Son olarak Edirne'de olduğunu söyleyen Enes'ten haber alamayan Alakuş, sanal medya üzerinden kayıp ilanı verdikten sonra yurtdışı kayıtlı numaralardan arama aldığını dile getirdi.

'MESAJ YOLUYLA GÖRÜŞTÜM'

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren baba Garip Alakuş, "18 yaşındaki oğlum annesinden ve benden para isteyerek kuaföre gideceğini söyledi. Akşam iftardan sonra, evden çıkıp berbere gidip, orada bir küçük münakaşa esnasında, ne olduğunu bilmediğim bir olaydan dolayı kayıp. Yaklaşık olarak cuma gününden itibaren herhangi bir haber alamıyorum. Sadece Whatsapp iletişim yoluyla birkaç defa kendisiyle görüştüm. Edirne'de olduğunu söyledi. Bu süre içerisinde benden ve amcasından cüzi miktarlarda 5-10 bin lira gibi rakamda para istedi. İstanbul'a geri döneceğini, korktuğunu, ne yapmak istediğini bilmediğini; ben de kendisine parayı IBAN yoluyla değil de 'Taksiye bin gel' dedim; burada taksiciye parayı ödeyeceğimi söyledim. Bunu kabul etmedi; telefonunu kapattı, o günden itibaren herhangi bir iletişim kuramıyorum. Yasal olarak emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

' "2 GÜN SONRA GELECEĞİM" DEDİ'

Oğlunun kötü niyetli insanların eline düşmüş olabileceğini, bu nedenle suça sürükleneceğini düşünerek endişeli olduğunu ve korktuğunu söyleyen Baba Alakuş, "Öğrenci, lise son sınıfta. Aynı zamanda staj yapıyor. Sesli hiçbir şekilde görüşemedim, nerede ve yanında kim var bilmiyorum. Bugün ben sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaştığımda, yurtdışı kayıtlı bir numaradan aradı. 'Ben iyiyim, 2 gün sonra geleceğim. Beni merak etme, ben canım istediğinde seni ararım' diye. Onun haricinde herhangi bir iletişimim yok. Mahallenin yapısı itibarıyla kimlerin yanında ya da kimlerle iştirak halinde bilmiyorum. Çünkü önceki yıllarda bu gibi olaylar bizim mahallemizde çok oluyordu. Oğlumun da herhangi bir şeye sürüklenmesinden korkuyorum" diye konuştu.

EVİNE DÖNDÜ

Günlerdir haber alamadığı oğlu Enes Alakuş'a seslenen baba Alakuş, "Eğer duyuyorsa ve şu anda görüyorsa hiçkimse ona ailesinden daha iyi sahip çıkacağını düşünmüyorum. Bunu kendisi de biliyor. Bir cahillik yapmasından korkuyorum. Yaş olarak 18 ama akıl yaşı 13-14 yaşlarında. Kendisini bir an önce toparlayıp evine dönmesini istiyorum" dedi.

Kısa süre sonra oğluyla iletişim kuran baba Alankuş, oğlunun kendi isteğiyle eve döndüğünü, oğlunun başına herhangi bir şey gelmediğini söyledi. Enes Alankuş'un sağlık durumun iyi olduğu da öğrenildi.