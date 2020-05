Kuaföre gidecekler için 10 kural

Ayşe Hanım TOKCAN soruyor: Kuaförler bugün açılıyor, randevu defterleri dolmuş bile! Peki kuaförde hangi işlemler sosyal mesafe kuralına uyuyor, hangileri uymuyor? Neleri yaptırmamızı, neleri yaptırmamamızı önerirsiniz?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Kuaför salonları çok fazla sosyalleşilen ve bulaşıcılığın yüksek olacağı mekânlardan. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. İşte yapmanız gerekenler:

1. Gitmeden mutlaka telefon edip sandalye kapasitesini sorun. Örneğin sandalye sayısı 10 ise 5 kişiden fazla müşteri almaması gerekir.



2. Randevunuza yakın bir saatte gidin ki diğer müşterilerle beklemeyin. İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterin.



3. Gittiğinizde insanlarla 1.5 metreden yakına gelmemeye dikkat edin. Kuaförünüzle de 1.5 metre uzaklıkla görüşün.



4. Mümkünse saçınızı evde yıkayarak kuaföre gidin.



5. Maske takarken saç kestirmek çok zor. Maskenizi işlem bitene kadar kulağınızdan çıkarıp elinizle ağız ve burnunuza tutmalısınız. İşlem sonrası hızlıca ellerinizi yıkamalı veya dezenfekte etmelisiniz.



6. Fön makinelerinde hava sirkülasyonu tıpkı klima gibi çok fazla olduğundan virüsü toz halinde kaldırma riski var. Mesafeli de olsa fön risk teşkil edecektir.



7. Oturduğunuz sırada da yüzeylere dokunmayın ve sık sık ellerinizi yıkayın.



8. Her ne kadar maske takılsa da ağda işlemi sırasında fiziksel mesafeyi korumak zor olacağından ısrarla ağda yaptırılmamasını öneriyorum.



9. Makyaj, kaş ve bıyık alma, manikür gibi işlemler de doğrudan yüz yüze temasa sebep olduğundan hem siz hem de çalışan için riskli. Pedikür, 1.5 metre kuralına uyuyorsa yapılabilir.



10. Kuaför salonları, her müşteri sonrası en az 15 dakika temizlik yapmalı, sandalyeleri, makas, diğer aletleri alkol veya çamaşır suyuyla sulandırılmış su ve bezlerle temizlemelidir. Gereklilik halinde enfeksiyon kaynağını bulmak ve filyasyon sistemini başlatmak için gelen her müşteri ismi kaydedilmelidir.

TEMİZ HAVA ÖNEMLİ

Sevilay Pezek YANGIN soruyor: Balkonda otururken maske takmaya gerek var mı?









PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı): Tabii ki yok. Defalarca söylendi; virüs damlacıkla tükürüğün içerisinden yayılıyor. Havada uçarak yayılmadığından, balkonda iki veya üçüncü katta oturuyorsanız maske takmayın, temiz hava alın. Tek başına dolaşıyorsanız da korkmayın, temiz havayı ihmal etmeyin.

ONLINE TERAPİDEN ÇEKİNMEYİN

Yıldız ŞİMŞEK soruyor: Bende ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ var. Uzun zamandır ilaç kullanıyorum ama her şeyi çok takıyorum, çok alınıyorum ve istemeden de olsa insanların kalbini kırıyorum. Çalışmıyorum, sosyal aktivite yok, arkadaş ortamım yok... Çok yalnız ve kötü hissediyorum kendimi. Her şey üst üste gelirken virüs de cabası oldu. Çaresiz ve mutsuzum. Ne yapmalıyım?









PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist): Korona sürecinden en fazla etkilenen psikiyatrik popülasyonun ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ dediğimiz takıntılı hastalık olduğunu görüyorum. Çünkü bu kişiler zaten hassas, titiz ve temizlik takıntılıydılar. Üzerine aşırı titizlik gerektiren bu süreç sizi gergin, sinirli, saldırgan yapabilir. Öncelikle ilaç faydasızlığı diye bir şey olmaz. Doğru kişiye doğru ilaç doğru dozda kuralına göre ilaçlarınız tekrar düzenlenmeli. Bu süreçte ‘online psikoterapi’ yapan hesaplardan yardım almakta da çekinmeyin.