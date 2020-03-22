Kuaför ve estetiğe koronavirüs arası

KORONAVİRÜSÜ önlemek için Bilim Kurulu’un aldığı önlem kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kurul, hastalık yayılımında rol oynayabilecek GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) Ünite ve Merkezleri’nde yapılan işlemlerin tümünün acil kategoride olmadığını değerlendirdi ve faaliyetlerinin ertelenmesini talep etti. İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkini illere gönderilen genelgede ise özetle şöyle denildi: “Vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında bir çok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar arasında riskli olabilecek berber, güvenlik salonu-merkezi, kuaför ve benzeri işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.”

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, hastalığın yayılımında rol oynayabilecek, çalışanlarının dar alanlarda, yakın mesafede çalıştığı çağrı merkezlerine ilişkin de uyarılarda bulundu. Yakın çalışılan ortamlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması gerektiğini vurgulayan Kurul, hijyen kurallarını hatırlattı.

BİZ DE İSTEDİK

ANKARA Kuaförler Güzellik Salonları işletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, “Biz zaten salgın geçene kadar kapatılmamız konusunda Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na bir yazı gönderdik. Çünkü biz insanlara 10 cm mesafe ile çalışıyoruz, cilde temas ediyoruz. Tabii ki ticari kaybımız olacak ama zaten şu anda personelin parasını bile çıkaramıyoruz. Bu nedenle personele ücretsiz izin vereceğiz” dedi.