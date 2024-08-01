Kuaför salonuna iki gün içinde ikinci saldırı! Silahla ateş açıp patlayıcı madde attılar

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Olay, saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 1422. Sokak'taki kuaför salonu önüne gelerek önce silahla ateş açtı, ardında patlayıcı madde atarak kaçtı. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

POLİS, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı kuaför salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırı sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Olayın gerçekleştiği sokaktaki vatandaşlardan bilgi alan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Öte yandan, kuaför salonuna iki gün önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.