Kuaför Gökhan Kısacık cinayetinde karar... Pencereden atarak öldürmüşlerdi! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde oturan kuaför Gökhan Kısacık, geçen yıl 28 Haziran gecesi evine gelen ve aralarında borç meselesinden husumet olduğu belirtilen Emine Gül Bayrak, Mert Ali Eskioğlu ve Mesut Turan ile tartıştı. Şüpheliler, iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı Sert'i (60) dövdü ardından kuaförü 3'üncü kattaki evin penceresinden atarak kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı Sert, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Emine Gül Bayrak, Mert Ali Eskioğlu ve Mesut Turan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.E

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"TEK İSTEĞİM ADALETİN YERİNİ BULMASI"

Haklarında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 5’inci duruşmasına tutuklu sanıklar Mesut Turan, Mert Ali Eskioğlu ve Emine Gül Bayrak, öldürülen Gökhan’ın annesi Nuran Kısacık ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında sanıkların, Gökhan Kısacık’ı ‘kasten öldürmek’, Sırrı Sert’i öldüresiye darbetmek ve telefonunu da gasbettikleri iddiasıyla ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma’ suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Gökhan’ın annesi Nuran Kısacık duruşmadaki ifadesinde, “Mahkemeden tek isteğim adaletin yerini bulmasıdır” diye konuştu.

"1 YUMRUK ATMIŞLIĞIM VAR"

Mahkemedeki son sözlerinde kendilerini savunan sanıklardan Mesut Turan, “Benim maktule sadece 1 yumruk atmışlığım var. Başka bir şey yapmadım” dedi. Tutuklu sanık Emine Gül Bayrak da suçlamayı kabul etmeyerek “Ben olaya kesinlikle katılmak istemedim. Olayın olduğu ortamda tesadüfen bulundum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim” diye konuştu. Diğer tutuklu sanık Mert Ali Eskioğlu ise “Bir diyeceğim yok” dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıklar hakkındaki cezaları açıkladı. Heyet, 3 sanık hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sırrı Sert’i darbettikleri için de ‘kasten yaralama’ suçundan 4’er yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Mert Ali Eskioğlu ile Emine Gül Bayrak, Sırrı Sert’in cep telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle ‘yağma’ suçundan etkinlik pişmanlık hükümleri uygulanarak 8’er yıl hapis cezası alırken, sanık Mesut Turan da ‘yağma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 12 yıl hapse mahkum edildi.