Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel eğitim merkezinde eğitim alan öğrenciler ile yakındaki kuaförün çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlar, eğitim kurumunu bastı. Burada çıkan taşlı sopalı kavga sokağa taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, olaya müdahale etti. Bu sırada 1 polis memuru burnundan ve kafasından yaralandı. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipler eğitim kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim kurumundaki diğer öğrenciler tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.