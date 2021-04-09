KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikleri

KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

Kullanan ülkeler

Endonezya

Endonezya Güney Kore

Peru

Senegal

Türkiye

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