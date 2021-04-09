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KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikleri
KT-1 uçak özellikleri, gerçekleşen kaza sonrası pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Güney Kore üretimi olan KT-1 eğitim uçağı, ülke tarihinin de ilk yerli uçağı sıfatını taşımaktadır. 1999 yılından günümüze kadar üretimi devam eden KT-1 eğitim uçağı, 2 mürettebat kapasitesine sahiptir. KT-1 eğitim uçağı özellikleri
KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.
- Mürettebat: 2
- Uzunluk: 10.26 m
- Kanat açıklığı: 10.59 m
- Yükseklik: 3.68 m
- Kanat alanı: 16.01 m²
- Boş ağırlık: 1,910 kg
- Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
- Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop
Kullanan ülkeler
- Endonezya
- Güney Kore
- Peru
- Senegal
- Türkiye
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