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Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikleri

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KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikleri

KT-1 uçak özellikleri, gerçekleşen kaza sonrası pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Güney Kore üretimi olan KT-1 eğitim uçağı, ülke tarihinin de ilk yerli uçağı sıfatını taşımaktadır. 1999 yılından günümüze kadar üretimi devam eden KT-1 eğitim uçağı, 2 mürettebat kapasitesine sahiptir. KT-1 eğitim uçağı özellikleri

KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

  • Mürettebat: 2
  • Uzunluk: 10.26 m
  • Kanat açıklığı: 10.59 m
  • Yükseklik: 3.68 m
  • Kanat alanı: 16.01 m²
  • Boş ağırlık: 1,910 kg
  • Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
  • Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

Kullanan ülkeler

  •  Endonezya
  •  Güney Kore
  •  Peru
  •  Senegal
  •  Türkiye

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