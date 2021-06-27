Krzysztof Kieślowski kimdir, neden öldü? Krzysztof Kieślowski filmleri nelerdir?

27 Haziran 1941 Varşova doğumlu olan Kieslowski, inşaat mühendisi bir babanın ve memur bir annenin dünyaya getirdikleri iki çocuktan ilkidir. Babasının tüberküloza yakalanmasından dolayı birçok şehri dolaşmak zorunda kalmış ve çocukluk yıllarını İkinci Dünya Savaşı nedeniyle de Polonya’nın çeşitli kırsal bölgelerinde geçirmiştir. Yönetmen babası gibi kendisinin de vereme yakalanma riski olduğu için, çocukluk dönemini yaşıtları gibi koşup-oynayarak değil, genellikle balkonda veya verandada bir battaniyenin altında temiz havayı soluyarak kitaplarla geçirmiştir.

Erken başlayan okuma serüveninin başkahramanları özellikle varoluşçu yazarlardan Dostoyevski ve Camus’dür.

Kieslowski, derinlik kaynağı olarak tanımladığı çocukluk yıllarına dair bahsettiği anılarında, bu okuma serüveninin yanında rüyalarının da kendisine sınırsız bir hayal gücü kazandırmış olduğunu söyler. Bu nedenle sinemasında rüyalara ve gizemli mistik hislere yer verdiğinden bahseder. Kieslowski, lise dönemine geldiğinde Varşova’daki Tiyatro Teknisyenleri Lisesi’nde eğitimine devam eder. Kieslowski’nin kırsaldan merkeze, Varşova’ya taşınan hayatı daha da zorlaşır. Genç Kieslowski çok

zor bir süreç içerisinde lise eğitimini filmlerde ve farklı işlerde çalışıp, ailesine destek olarak tamamlar. Tiyatroya aşık olarak mezun olduğu bu okuldan sonra tiyatro yönetmeni olmak ister. Ve “ neden sinema okulunda film yönetmenliği okuyup, sonra tiyatro yönetmeni olmayayım ?” sorusunu kendisine sorarak, yalnız Polonya’nın değil, dünyanın da sayılı sinema okullarından biri olan Lodz Sinema Okuluna girmeyi kafaya koyar. Gerçekten sıkı bir eğitimin verildiği ve bu eğitime de kabul edilmenin bir hayli zor olduğu Lodz okuluna üçüncü başvurusunda kabul edilir.

Ancak aradan geçen süre zarfında çeşitli işlerde çalışmış ve tiyatro yönetmeni olma isteği bu süreç içerisinde tamamen sönmüştür. Bu esnada yönetmen, savaş sonrası keyfi yoğun baskılamalarının yaşandığı ordu ortamından, giymeyi hiç

istemediği askeri üniformadan kendisine konulan “çifte şizofreni” tanısı kurtulur ve Lodz şehrine yerleşir. Burada kitap okuma portföyünü genişletme ve daha önce izlemediği birçok filmi izleme olanağını yakalar. Lodz’ta geçen süreyi çok verimli ve üretken bir şekilde değerlendiren Kieslowski, her yıl bir ya da iki kısa film çekebilmeyi başarır.

KRZYSZTOF KİEŚLOWSKİ FİLMLERİ

En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique’in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir. Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.

Personel (1975)

Yara (Blizna) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Amator (1979)

Huzur (The Calm) (1980)

Kısa İş Günü (Krótki dzień pracy) (1981)

Sonu Yok (Bez końca) (1985)

Kör Talih (Przypadek) (1987)

Dekalog (1988)

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o zabijaniu) (1988)

Aşk Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o miłości) (1988)

Véronique’in İkili Yaşamı (La Double vie de Véronique/Podwójne życie Weroniki) (1991)

Üç Renk: Mavi (Trois couleurs: BleuTrzy kolory: Niebieski) (1993)

Üç Renk: Beyaz (Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Biały) (1994)

Üç Renk: Kırmızı (Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwony) (1994)

KRZYSZTOF KİEŚLOWSKİ BELGESELLERİ

Yüz (Twarz) (1966), oyuncu

Ofis (Urząd) (1966)

Tramvay (Tramwaj) (1967)

İstek Parça (Koncert życzeń) (1967)

Fotoğraf (Zdjęcie) (1968)

Lodz Şehrinden (Z miasta Łodzi) (1968)

Ben Bir Askerdim (Byłem żołnierzem) (1970)

Fabrika (Fabryka) (1970)

İşçiler '71: Bizsiz Bizim Hakkımızda Hiçbir Şey (Robotnicy '71: Nic o nas bez nas) (1971)

Ralliden Önce (Przed rajdem) (1971)

Wrocław ve Zielona Góra Arası (Między Wrocławiem a Zieloną Górą) (1972)

Bakır Madeninde Güvenlik ve Hijyen Prensipleri (Podstawy BHP w kopalni miedzi) (1972)

Gospodarze (1972)

Alıkoyma (Refren) (1972)

Duvarcı (Murarz) (1973)

X-Ray (Przeswietlenie) (1974)

Altgeçit (Przejście podziemne) (1974)

İlk Aşk (Pierwsza miłość) (1974)

Özgeçmiş (Życiorys) (1975)

Hastane (Szpital) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Klaps (1976)

Bilmiyorum (Nie wiem) (1977)

Gece Bekçisinin Gözünden (Z punktu widzenia nocnego portiera) (1977)

Farklı Yaşlarda Yedi Kadın (Siedem kobiet w roznym wieku) (1978)

Konuşanlar (Gadajace glowy) (1980)

İstasyon (Dworzec) (1980)

Haftada Yedi Gün (Siedem dni tygodniu) (1988)

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