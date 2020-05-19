Kronomid nedir? Kronomid sinek ne demek?

Erkek kronomidler, antenleri tarafından kolayca tanınırlar . Yetişkinler, büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adladırılır. Kronomid bazı bölgelerde "Göl sinekleri" olarak bilinmektedir.

Kronomid'in biyolojik çeşitliliği genellikle fark edilmez, çünkü tanımlanması çok zordur ve ekologlar genellikle onları tür grupları tarafından kaydeder.

Bazı kaynaklar dişilerin ve erkeklerin beslenmede elde edilen kaynakları farklı kullandıklarını ileri sürmektedir. Erkekler uçuşta fazladan enerji harcarken, dişiler daha uzun ömür sağlamak için gıda kaynaklarının yakınında kalırlar.

Nektar veya polenle beslenen kronomidler, bir bakıma arıların yaptığı polenleme işine de yardımcı olmaktadır.

Yetişkinler toplu olarak ortaya çıktıklarında zararlı olabilirler. Ön cama çarpmaları durumunda sürüş sırasında zorluk yaşatabilir ve sürücünün görüşünü gizleyen opak bir kaplama oluştururlar.

Dışkıları ile boyalı yüzeylere zarar verebilen kronomidler, ölümleri durumunda kötü kokuya da sebebiyet verebilmektedir.