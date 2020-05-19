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Haber Giriş: 19.05.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Kronomid nedir? Kronomid sinek ne demek?

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Kronomid nedir? Kronomid sinek ne demek?
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Ülkemizde de görülen kronomid sinekler, biyolojik yapıları ile merak ediliyor. Genellikle göl sinekleri olarak adlandırılan kronomidler, çoğu zaman tespit edilemeyen türler arasında yer almaktadır. Peki, kronomid nedir ve kronomid sinek ne demek? İşte, merak edilen sinek türü hakkında bazı bilgiler

Erkek kronomidler, antenleri tarafından kolayca tanınırlar . Yetişkinler, büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adladırılır. Kronomid bazı bölgelerde "Göl sinekleri" olarak bilinmektedir.

Kronomid'in biyolojik çeşitliliği genellikle fark edilmez, çünkü tanımlanması çok zordur ve ekologlar genellikle onları tür grupları tarafından kaydeder. 

Bazı kaynaklar dişilerin ve erkeklerin beslenmede elde edilen kaynakları farklı kullandıklarını ileri sürmektedir. Erkekler uçuşta fazladan enerji harcarken, dişiler daha uzun ömür sağlamak için gıda kaynaklarının yakınında kalırlar.

Nektar veya polenle beslenen kronomidler, bir bakıma arıların yaptığı polenleme işine de yardımcı olmaktadır.

Yetişkinler toplu olarak ortaya çıktıklarında zararlı olabilirler. Ön cama çarpmaları durumunda sürüş sırasında zorluk yaşatabilir ve sürücünün görüşünü gizleyen opak bir kaplama oluştururlar.

Dışkıları ile boyalı yüzeylere zarar verebilen kronomidler, ölümleri durumunda kötü kokuya da sebebiyet verebilmektedir.

Büyükçekmece'de korkutan görüntü kronomid istilası yaşanıyorBÜYÜKÇEKMECE'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. Çevre sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü. Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.
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