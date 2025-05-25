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'Kronikleşmiş' sorun için devreye alındı... Bakan Tunç projedeki rakamları paylaştı: Yıl sonuna kadar sıfırlayacağız

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#Yargı#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı
Kronikleşmiş sorun için devreye alındı... Bakan Tunç projedeki rakamları paylaştı: Yıl sonuna kadar sıfırlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 13:47

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yargıdaki kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş davalar' olarak tanımladığı kadastro davaları için Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'nin hayata geçirildiğini ve bu proje kapsamında 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildiğini açıkladı. Bakan Tunç, "38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz." dedi.

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Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz.

"YILLARCA SÜREN BELİRSİZLİKLERDEN VATANDAŞ KURTULUYOR"

Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz Proje ile; mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, Yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, Mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz.

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"3 AYDA 7 BİN 94 KARAR VERİLDİ"

2024 yılı sonunda başlattığımız Proje kapsamında; 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi, Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi.

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Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz.

Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

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#Yargı#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı

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