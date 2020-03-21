Kronik rahatsızlık nedir? Kronik rahatsızlıklar hakkında bilgi

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ederken, ülkemizde kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması kısıtlandı. Bu gelişme ile birlikte kronik rahatsızlıklar araştırılmaya başlandı. İşte, kronik rahatsızlıklar hakkında bilgi...

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Bazı dönemlerde kronik hastalıklarda belirtiler artabilir. Özellikle kış ve yaz aylarında, bu mevsimlere girişte kronik hastalar da tekrarlama ya da alevlenme görülür. Kronik hastalıklar ömür boyunca devam etmeleri nedeni ile yakalanan kişiler ciddi şekilde uzun dönem içinde ilaç kullanmak zorunda kalabilir.

Kronik hastalıklar nedeni ile hayati organlar zarar görebilir. Kronik hastalığı olan kişilerin yıllarca ilaç kullanma nedeni ile yaşadıkları vardır. Bu ilaçların zaman içerisinde çeşitli yan etkileri olabilir. Kronik hastalığı olan kişiler ağrı ya da şikayetlerini ilaçlar ile baskı altına almaya çalışıyor. Kronik hastalık deyip geçilmemelidir. Kronik hastalığı olan kişiler mutlaka kontrole gitmelidir. Kronik hastalıkları olan kişiler ilaçların takibi ve yan etkileri konusunda hekimlerine mutlaka danışılmalıdır.