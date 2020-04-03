Kronik hastalara uyarı: İlacınızı aksatmayın

Uzmanlar, koronavirüsün kronik hastalığı olan kişileri daha çok etkilediğini söylüyor. Bu hastalıkların başında ise kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, ritim problemleri ve tansiyon gibi kalbi olumsuz etkileyen hastalıklar geliyor. İlaçları biten bazı hastaların hastaneye gitmemek için ilaçlarını bıraktığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar, önemli uyarılarda bulundu.



‘RAPORLARIN SÜRESİ UZATILDI’



Kalp hastalarının risk grubunda yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Uçar, “Kronik hastalık adı altında ifade ettiğimiz hastaların birçoğunu kalp hastaları oluşturuyor. Daha önce felç geçirmiş kişiler ve diyabeti olan hastalar da bu grupta değerlendirilebilir. Değişmeyen bir bilgi var, dünyada ölümlerin en sık sebebi kalp hastalıkları. Şu an Türkiye’de bile her 5 dakikada 1 kişi kalp hastalığından hayatını kaybediyor. Bu oran koronavirüse göre çok daha yüksek. Bu nedenle biz kalbi korumaya yönelik önlemlere dikkat etmeliyiz. Hastalar ilaçlarını düzenli olarak alsınlar. Eğer ilaçları veya raporları bittiyse bile kısa sürede ilaçlarını temin etsinler. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda çalışması var. Hastaların raporları uzatıldı. Reçete yazılmadan hasta eczaneden ilacını alabilecek” dedi.



Kalp hastalarının bu dönemde göğüs ve nefes darlığı şikâyeti olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Uçar, “Hasta şüphe anında doktoru ile iletişime geçmelidir. Eğer gerekiyorsa doktora gitmelidir. Çok belirgin şikâyeti olmayan kişinin şu dönemde hastanelere gitmemesi gerekiyor. Ayrıca hastaların ilaçlarını değiştirmeleri konusunda bazı haberler yer alıyor. Hastaların ilaçları değiştirmesi yönünde hiçbir bilgi yok. Biz hastalara bu ilaçları değiştirmelerini önermiyoruz” diye konuştu.



Kişileri ‘Evdeyiz’ diye düşünerek bol kalorili besinlere yöneldiğinin altını çizen Uçar, bu dönemde kalp hastalıklarının artabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:



EVDEKİ YAŞAM TARZINA DİKKAT



“Bu dönemde kişiler hareketsizlik nedeniyle kilo alabilir. Kalp hastaları, uymaları gereken tuzsuz, yağsız, sebze ve meyve yönünden zengin bir beslenme programı yapmalı. Evde çeşitli egzersizler yapsınlar. Mevcut öneriler neyse onları uygulasınlar. Kalp hastalıkları bu dönemde kontrolden çıkabilir. Bu dönem hastalığın kontrolden çıkma nedeni ise ilacı biten hastaların hastaneye gidip ilacı yazdırmaktan korkması, evdeki hareketsiz yaşam, vücutta oluşan stres kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Bu dönemde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Koronavirüs, ciddi akciğer tutulumuna neden olduğu hastalarda kalp krizi benzeri tablolar oluşturabiliyor.”



Sigara konusuna da değinen Doç. Dr. Uçar, koronavirüs hastalarında ölüm oranının 15 kat artırdığını belirtti.