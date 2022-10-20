Kroki gizemi

Haberin Devamı

Antalya’nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Fatih Güç (21), 24 Ağustos’ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulunurken gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Mehmet ve Emine Güç çifti, 16 Eylül’de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan adrese giderek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.





Haberin Devamı

KANALİZASYON TARANDI

İtfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç’e rastlanılmadı. Bunun üzerine çalışma durduruldu. Kanalizasyonda 33 gün önce sona erdirilen arama çalışmaları, kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir krokinin mermerciye bırakılmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAAT ARADILAR

Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kanalizasyon içerisinde bulunan elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin gösterdiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip ederken, gelecek haberi bekledi. Yaklaşık 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan arama çalışmalarının ardından AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, “Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi” dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.





Haberin Devamı

GÖZÜ YAŞLI BEKLEDİ

Arama çalışmalarını izleyen baba Mehmet Güç, “Oğlumun arkadaşıymış ve polisten korktuğu için mermerciye bu krokiyi bırakmış. Cesedin orada ve tanınmayacak vaziyette olduğunu söylemiş. 112’yi aradık ve yetkili arkadaşlarımız geldi. Daha önce arama yapılmıştı ama burası aranmamıştı. Bu krokiyi elimize verince büyük bir umutla geldik. Gelecek haberi bekliyoruz” dedi. Anne Emine Güç ise “Krokiyi bırakıp hiçbir yeri aramasınlar, sadece burayı arasınlar demişler. Ben burada olduğundan eminim. Hayırlısı neyse o olsun” diye konuştu.