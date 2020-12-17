‘Krizin aşılması için her çabaya destek vereceğiz’

Çeviköz, TBMM’deki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

DARBE NİTELİĞİNDE

“AB zirvesi öncesinde Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yönünde bazı AB üyesi ülkelerin yoğun bir çaba içinde olduklarını gördük. Benzer bir durum ABD ile Türkiye arasında da belirmektedir. Söz konusu karar (CAATSA yaptırımları) ABD ile Türkiye arasında on yıllardır süren müttefiklik ilişkisine ciddi bir darbe niteliğindedir. Biliyoruz ki diğer NATO üyesi ülkeler de ittifakın önde gelen bir ülkesine, hele hele o ülkenin savunma sanayiine böyle bir yaptırım uygulanmasından rahatsızlık duyacaklardır. Neticede bu karar sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacak, NATO’nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacaktır.”