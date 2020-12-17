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ANKARA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Krizin aşılması için her çabaya destek vereceğiz’

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‘Krizin aşılması için her çabaya destek vereceğiz’
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CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olarak “Yaptırımların kaldırılması ve bu krizin aşılması yönünde her türlü çabayı destekleyeceğiz” diye konuştu.

Çeviköz, TBMM’deki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

DARBE NİTELİĞİNDE

“AB zirvesi öncesinde Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yönünde bazı AB üyesi ülkelerin yoğun bir çaba içinde olduklarını gördük. Benzer bir durum ABD ile Türkiye arasında da belirmektedir. Söz konusu karar (CAATSA yaptırımları) ABD ile Türkiye arasında on yıllardır süren müttefiklik ilişkisine ciddi bir darbe niteliğindedir. Biliyoruz ki diğer NATO üyesi ülkeler de ittifakın önde gelen bir ülkesine, hele hele o ülkenin savunma sanayiine böyle bir yaptırım uygulanmasından rahatsızlık duyacaklardır. Neticede bu karar sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacak, NATO’nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacaktır.”

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