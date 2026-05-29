×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kriz masası kuruldu! 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Arama Kurtarma#Jandarma#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 09:55

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı.

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Haberin Devamı

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi.

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor. 

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Kriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arama Kurtarma#Jandarma#AFAD

BAKMADAN GEÇME!