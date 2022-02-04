'Kriz barışçı yolla çözülebilir'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce “Arabuluculuk yapabilirim” dediği Rusya-Ukrayna krizine ilişkin dün önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile baş başa görüşme yaptı. 3 saat 10 dakika süren baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Tören sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

“Yüksek Düzeyli stratejik Konseyimizin onuncu toplantısını gerçekleştirdik. İki yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna’yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha vurguladım.

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TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Zira Türkiye olarak, yangına körükle gitmek üzere tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz. Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mahzar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde, Minsk anlaşmaları çerçevesinde, barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska tarafından törenle karşılandı.

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İSRAİL’LE SÜREÇ

Erdoğan dün ayrıca Kiev’e hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında da özetle şunları söyledi:

(İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında ziyaret gerçekleşecek. İkili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok farklı zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız.

(Yunanistan’ın göçmenlere yönelik uygulamaları) İnsanları orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan’ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkûm edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. AB, dünya hep sessiz kalmıştır.

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AVRUPA’YA KAVALA TEPKİSİ

(Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala kararı) Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev’de 2. Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı, Marinskiy Sarayı’nda eşi Emine Erdoğan’la birlikte Şeref Defteri’ni imzaladı.

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de konuşmasında Türkiye’ye teşekkür etti:

“Tam 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye, diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün dostluğumuzu çok önemli bir olayla taçlandırdık. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze desteği ve Kırımlıların haklarının korunması için Türkiye’nin Kırım platformuna aktif katılımı için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öncelikle teşekkür etmek istiyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ayrıca basın toplantısından sonra Kırım Tatar heyetini kabul etti.

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Emine Erdoğan, Aziz Sofya Katedrali’ni gezdi.