Kritik ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Çin’in Tianjin şehri bugünden itibaren iki günlük Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine ev sahipliği yapacak. ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin’de atacak. 15 Ağustos’ta Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna pazarlığı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Çin lideri Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek.



Rusya lideri Putin’in 4 gün sürecek Çin ziyareti iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Rusya dışına yapacağı en uzun gezisi sayılacak. Putin Çin’e sadece ŞİÖ zirvesine katılmak için gitmiyor. Şi Cinping ile siyasi, ekonomik ve askeri konuları enine boyuna masaya yatırarak ayrı ikili zirve yapacak. ABD, siyasi rakip olarak gördüğü Çin ve Rusya’nın arasını açmaya çalışırken Putin ve Şi’nin ortak bir duruş sergilemesi bekleniyor.

ZAFER GEÇİTİNİ İZLEYECEK

3 Eylül’de Putin, Pekin’de yapılacak İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilgiye uğratılmasının 80’inci yıldönümü askeri geçit töreninde Şi’nin yanında onur konuğu olarak yer alacak. 9 Mayıs 2025 tarihinde Çin lideri Moskova’ya giderek Rusların zafer bayramı kutlamasına katılmıştı. Putin, çarşamba günü Şi’nin yanında yer alarak iki ülke ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu Batı’ya gösterme fırsatı bulmuş olacak.

MODI DE KATILIYOR

Zirvenin dikkat çekici katılımcılarından biri de Hindistan Başbakanı Modi olacak. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde ‘Rusya’dan petrol aldığı gerekçesiyle’ Hindistan’a yüzde 50 gümrük vergisi getirmişti. Trump’ın bu hamlesine feci kızan Modi, 7 yıl sonra Çin’e giderek zirvede ve törende Şi’nin yanında yer aldı. Trump ile Modi arasında vergi krizi patlak verdiğinde Hindistan Başbakanı’nın dört defa arayan Trump’ın telefonlarına çıkmadığı duyurulmuştu.



ÇİN’in ev sahipliğinde bugün Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü 25’inci Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Türkiye, 2012’den bu yana “diyalog ortağı” olduğu ŞİÖ’de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Çin’i ziyaret ediyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yanı sıra birçok liderle bir araya gelecek.

2O'DEN FAZLA ÜLKENİN LİDERİ KATILIYOR

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne 20'den fazla ülke liderinin katılacağı bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ŞİÖ Zirvesi organizasyonuna ilişkin bilgi vermişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirvede üye ülkelerin katılacağı "ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı" ile gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarının da yer alacağı "ŞİÖ Artı Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Liu, zirveye 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticilerinin katılacağını belirtmişti.

Liu, zirveye, üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılacağını belirten Liu, ayrıca gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in de zirvede yer alacağını aktarmıştı.

Liu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov​​​​​​​, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Esad Macit Han, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Sagintayev ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi'nin uluslararası örgütleri temsilen bulunacağını kaydetmişti.

10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile gözlemci üye ve diyalog ortaklarının da yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı'na başkanlık edecek.

Şi, bu toplantılarda ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin yapıcı şekilde iyileştirilmesine yönelik önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin bu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirleri ortaya koyacak.

Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın ardından "Tiencin Bildirisi"ni kabul edecek ve ŞİÖ'nün gelecek 10 yıldaki yol haritası niteliğindeki gelişim stratejisini onaylayacak.

Zirvede ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yayımlanacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arasında etkileşime yönelik işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın üyelik süreçleri tamamlanırken 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın, 2024'te Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.