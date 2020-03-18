Kritik uyarı! 7 il için kar bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."