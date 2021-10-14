Kritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusuKritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu#SSİK
DSÖden korkutan rapor Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladıDSÖ'den korkutan rapor! Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladı#Dünya Sağlık Örgütü
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Sahili kapladı Görenler telefonuna sarıldıSahili kapladı! Görenler telefonuna sarıldı#Denizanası
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Yasakla göç başlamıştı Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardıYasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı#Bitcoin
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLERGündem Haberleri

Kritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu

#SSİK#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Teknoloji
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Türkiye; yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" denildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren SSİK toplantısının ardından İletişim Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, SSİK’te Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayi ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye; yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SSİK#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!