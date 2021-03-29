Yeni tedbirler gelecek mi? Ramazan'a özel düzenleme... Seyahat yasağı, paket servis...

Bugün tüm Türkiye’nin gözü Beştepe’deki kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Öte yandan uzmanlar Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Aşıda iyi bir noktadayız diyen Prof. Dr. Necmi İlhan, “Ancak böyle giderse 30 binin üzerindeki rakamlar da söz konusu olabilir.” Dedi. Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise “Bundan sonra da sayın Bakan'ın söylediği gibi 40 yaş üstünü Haziran başında aşılamış olursak önemli bir virajı almış olacağız” dedi. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan ise, “Vaka sayılarındaki artışla beraber risk haritasındaki güncellemeyle birlikte restoranların tekrar paket servise geri dönmesi gündeme gelebilir.” dedi.

RİSK HARİTASINDA GÜNCELLEME OLACAK MI?

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan

“Vaka sayılarında artışlar görmeye başlamıştık bir yandan da 150’yi geçen vefat sayılarını görüyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vaka sayıları artarsa gerekli tedbirleri alırız” mesajını paylaşmıştı.

Koronavirüsle ilgili normalleşmeye yönelik geri adım atılır mı ? Bunu görmüş olacağız. Belirli renklerin belirli riskleri taşıdığı risk haritasında bir güncelleme olacak mı ? Bunu görmüş olacağız.”

BAKAN KOCA SON GELİŞMELERİ AKTARACAK

“Bir yandan haftalık 100 bin vaka sayısı açıklanıyor Sağlık Bakanlığı. Ancak risk haritasının güncellenmesiyle birlikte entübe hasta sayısı da güncellenecek. İşte bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri kabineye aktaracak. “

RESTORANLAR KAPATILACAK MI?

“Vaka sayılarındaki artışla beraber risk haritasındaki güncellemeyle birlikte restoranların tekrar paket servise geri dönmesi gündeme gelebilir.

Restoranların kapatılmasına yönelik gelişmeler gündeme gelebilir. Yüksek riskli illerde tekrar paket servise dönebilir bu konu hakkında bilim kurulunun bazı önerileri vardı.

Ramazan ayı yaklaşıyor Ramazan ayına ek tedbirler olur mu ? Vatandaşların iftar ve sahurlarda toplanması riski artırıyordu. Ramazan ayıyla birlikte tedbirlerin bir miktar artırılması konuşuluyor. “

AŞI ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

“Yerli aşı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir koordinasyon oluşturulmuştu, Fuat Oktay, kabineye bugün bir sunumda bulunacak. 60 yaş üzerinin yavaş yavaş aşılanmaya başlandığını görüyoruz. Aşı çalışmalarında hangi noktaya geldik bunlara bakılacak.

Dış gündemde ise Suriye ve Libya, AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere tüm başlıklar ele alınacak.”

Prof. Dr. Necmi İlhan

“Yerinde karar dönemi başladı. Bizim geldiğimiz yeri sorarsanız vaka artışını bir parça bekliyorduk ama bu denli olması bir parça da üzücü. İnsanlar dışarı çıkınca vaka sayısı artacak ama 30 binleri zorlaması, 30 binler civarında olması birdenbire çok fazla normalleştiğimizi gösteriyor bize. Aşıda iyi bir noktadayız. Ancak böyle giderse 30 binin üzerindeki rakamlar da söz konusu olabilir.

Gözler Kabinede diyebiliriz saat 15.30 u gösterdiğinde kabine toplanacak. Koronavirüsle mücadele ana gündem maddesi olacak.”

Aşı tedariki belli bir sırayla gidiyor. Yaş 60'a geldi mi ivedi olandan öne doğru alındı biliyorsunuz. Biraz daha sabrederse vatandaşımız aşılama sırası gelecek. Haziran'a kadar 40 ya üstü herkesi aşılama planındayız dedi Bakan Bey aşıyı beklerken de sonrasında da kurallara uymak gerekiyor.”

Prof. Mustafa Çetiner

HAZİRAN BAŞINDA ÖNEMLİ BİR VİRAJ ALMIŞ OLACAĞIZ

“Aslında eşlerin de aşılanmasının gerekçesi onların bulaştırabilecek olması. 60 yaş üstünün başlaması iyi bir gelişme. Başka risk gruplarını da aşılamaya başladık. Bu önemli bir şey. 65 yaş üstü grupta aşılanma tamamlandıkça onların hastaneye başvurmaları falan ciddi anlamda düşmeye başladı. Bu önemli bir nokta. Bundan sonra da sayın Bakan'ın söylediği gibi 40 yaş üstünü Haziran başında aşılamış olursak önemli bir virajı almış olacağız.

Hidrokloroksin zaten biliyorsunuz salgının başında hastalık için denenmiş ve etkisiz olduğu görülmüş bir ilaçtı. Metotreksad bir bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç. Bütün lupus hastaları, romatizmal hastalığı olup ilaç kullananların aşılanması lazım. Burada aşının hastalık grubunda herhangi bir yan etki yapması kesinlikle beklenmiyor. Burada aşının koruyuculuğu ile ilgili tartışmalar var. Ama her rakam sıfırdan büyüktür. Bunların mutlaka aşılanması lazım.”

İŞTE PROF. DR. NECMİ İLHAN VE PROF. DR. MUSTAFA ÇETİNER CNN TÜRK’TE BU SORULARA CEVAP VERDİ

MİTRAL YETMEZLİĞİM VAR, BUNA BAĞLI NEFES AÇLIĞIM VAR. AŞILAMADA ÖNCELİĞİM VAR MI ?

“Prof. Mustafa Çetiner: Hipertansiyonun toplumda görülme sıklığı o kadar yüksek ki. Bir anda toplumun yüzde 30'unu aşılamanız gerekir hipertansiyon olarak bakarsanız. Böyle bir aşı tedariki bir kaç ülke dışında yok. ABD, İsrail bunu sağladı ama AB ülkeleri felaket durumda. Bizim elimizde altın kural var. Maske takıp, mesafeyi korumak kuralını dikkatle uygularsa seyircimiz riski de azaltacaktır. Mesela Barcelona'da bir konser verildi, herkese test yapıldı, sonra acaba maske takılırsa bu konserde dipdibe olsak da bulaşıyor mu bulaşmıyor mu testleri yapıldı. Kronik hastalığı olan da olmayan da biz üzerimize düşeni yapalım”

ÖĞRETMENLERE AŞI BAŞLADIĞI DUYURULDU AMA HALA TAM OLARAK BAŞLANAMADI, RANDEVU ALAMIYORUZ DİYOR BİR ÖĞRETMEN.. 60 YAŞA BAŞLANDIĞI İÇİN ÖĞRETMENLER AŞI OLAMAYACAK MI?

Prof. Mustafa Çetiner: Varyant virüs başladığı için dünyadaki tüm veriler özellikle 0-9 yaş grubu arasında enfeksiyon görülme sıklığının arttığını gösteriyor. Türkiye'de öğretmenlerdeki aşılama oranı yüzde 10'larda. Bizim bu rakamı artırmamız ve gerçekten de öğretmenleri öncelememiz lazım. Yani eğitim gerçekten ilk normalleşmesi gereken sektördür. Öğretmenler öncelikli aşılanma gereksen meslek grubudur. Türkiye yüzde 10'larda. bu sayıyı hızla yukarı taşımamız lazım.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARA DA AŞI YAPILABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Necmi İlhan: Koronavirüs tedavisi görüyorsa tabii ki bu vatandaşımıza aşı uygulayamayız. ama başka vesilelerle hastaneden çıktıktan sonra aşı yapılabilir ama yoğun bakımda yatan kişiye aşı yapmanın çok mantığı söz konusu değil. Zaten orada takip içinde. ama diyelim vatandaşımız kalp krizi geçirdi, yoğun bakımdan çıktı. Sırası geldiyse de aşısı olur. Çok net cevap belli.

Aşı tedariki belli bir sırayla gidiyor. Yaş 60'a geldi mi ivedi olandan öne doğru alındı biliyorsunuz. Biraz daha sabrederse vatandaşımız aşılama sırası gelecek. Haziran'a kadar 40 ya üstü herkesi aşılama planındayız dedi Bakan Bey aşıyı beklerken de sonrasında da kurallara uymak gerekiyor.

MİTRAL YETMEZLİĞİM VAR, BUNA BAĞLI NEFES AÇLIĞIM VAR. AŞILAMADA ÖNCELİĞİM VAR MI ?

Prof. Mustafa Çetiner: Hipertansiyonun toplumda görülme sıklığı o kadar yüksek ki. Bir anda toplumun yüzde 30'unu aşılamanız gerekir hipertansiyon oalrak bakarısnız. Böyle bir aşı tedariki bir kaç ülke dışında yok. ABD, İsrail bunu sağladı ama AB ülkeleri felaket durumda. Bizim elimizde altın kural var. Maske takıp, mesafeyi korumak kuralını dikkatle uygularsa seyircimiz riski de azaltacaktır. MEsela Barcelona'da bir konser verildi, herkese test yapıldı, sonra acaba maske takılırsa bu konserde dipdibe olsak da bulaşıyor mu bulaşmıyor mu testleri yapıldı. Kronik hastalığı olan da olmayan da biz üzerimize düşeni yapalım

OĞLUM EPİLEPSİ HASTASI, AŞI YAPILIR MI?

Prof. Dr. Necmi İlhan: Yaşa bağlı, 18 yaş altına aşı yapılmıyor şu anda, diğerlerine sıra gelince yapılacaktır. Korunma yöntemleri belli... Haftasonu İtalya, Fransa, İsviçre'den arkadaşlarla sosyal medyada beraberdik. İtalya da 80 yaş altına yeni geliyor. Çok iyi bir noktadayız ama az daha gayret göstermemiz gerekiyor.

KABİNE TOPLANTISI DA VAR... KAPANMAYA GİDİYOR MUYUZ?

Prof. Dr. Necmi İlhan: Onu şu anda değerlendirmek çok güç biliyorsunuz Kabine karar veriyor. İller bazında farklı uygulamalar olabilir. Zaten Hıfzısıhha kurulları bununla yetkili. Bildiğiniz gibi çok yoğun görülen illerde kısıtlamaya gidilebilir. Lokal bazlı olabilir ama tamamen karar kabinenin.

Prof. Mustafa Çetiner: Yeniden çok zorlayıcı tedbirleirn halka bir anlamda yataılacağını düşünmüyorum. Kabine tabii ki soruml ama aynı zamanda vatandaşlarımız da sorumlu. Belki iller arası dolaşım dikkate alınabilir, biraz daha titizlenebilir. denetimlerin biraz daha arttırılması lazım. Hafta içi sokağa çıkma yasağının başladığı 21:00'de büyük şehirlerde 21.00'in hemen öncesi ciddi bir yoğunluğa ve bulaş riskine neden oluyor. bu tekrar gözden geçirilebilir. Cumartesilerin büyük risk oluşturduğunu düşünüyorum büyükşehirlerde burada bir takım düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii bir de çok hızlı aşılama. Olabildiğnce hızlı, fazla kişiyi kısa sürede aşılamamız gerekiyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara