Kritik soru: Kaç adım atmalıyız?

‘8 BİN ADIM YETERLİ’

Dahiliye Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ: Sağlıklı yaşam için önerdiğimiz yürüyüş miktarı yaşa ve kişinin hastalıklarına göre değişiyor. İleri yaşta olan, kalp ya da nefes darlığı hastalıkları olan kişilere 4 bin adım önerirken genç, kondisyonu olan sağlıklı kişilere günlük ortalama 8 bin adım atmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle her gün çok fazla yürümek diz kapaklarında kireçlenmeler, eklem hasarları ve kalbe daha fazla yük binmesine bağlı kan basıncında artışlara sebep olabiliyor. Her gün yapılan ideal düzeyde bir yürüyüş kemik erimesinin önüne geçerken eğer fazla abartılırsa kemiğe baskı yaparak zarar veriyor. Sağlıklı kişilerin yüksek tempolu olarak düz yolda 6 bin ile 8 bin adım arasında atması en ideali.

‘10 BİN İDEAL DEĞİL’

Diyetisyen Ece Köprülü: Günde 10 bin adım atılmasının herkes için ideal olmadığı görüşündeyim. Özellikle kronik sağlık problemleri olanların ve diz, eklem veya belinde problem olanların bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca her gün 10 bin adım atacağım diye kendimizi strese sokmak da o yürüyüşün faydalı etkilerini ciddi oranda azaltmaktadır. Yürüyüş sırası ve sonrası stresten ziyade, rahatlama ve mutluluğun olması gerekir. Bu sebeple benim önerim adım sayısına takılmaktan ziyade, zamanınız ve sağlığınızın el verdiği koşulda düzenli olarak yürüyüş yapmaktır. Bu şekilde yaptığınız yürüyüşlerden daha çok verim ve keyif aldığınızı siz de göreceksiniz.

‘YANLIŞ YORUMLAMIŞLAR’

Kalp- Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us: 2019 yılında JAMA dergisinde yayımlanmış bir çalışma, ancak çalışmayı yanlış yorumlamışlar. Çalışmada günlük aktivite seviyelerine bakarak kişileri değerlendirmişler. 2700 adım atanlara göre 4400 adım atanlarda ölüm oranı daha düşük çıkmış. Ancak aktivite oranı arttıkça ölüm oranı daha da düşmüş. 7500 adımdan sonra ölüm oranı fark etmemiş. Ancak konuyu sadece adım sayısına indirgememek lazım, egzersizin yoğunluğu, sıklığı ve süresi diğer önemli faktörlerdir. Bilimsel verileri bu şekilde yanlış yansıtmak yerine halkı spora ve aktif yaşama teşvik etmeliyiz.

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