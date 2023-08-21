Kritik Kabine toplantısı başladı

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Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. İşte toplantıda ele alınması beklenen gündem başlıkları;

TAHIL KORİDORU VE PUTİN’LE GÖRÜŞME: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya’nın tek taraflı çekildiği tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bu ay sonu planlanan görüşmesi de konuşulacak.

KKTC’DEKİ GELİŞMELER: KKTC’de Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarını engelleyen BM Barış Güçleri ile yaşanan gerilim de gündemde. Bölgede yaşanan olayların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ile tatbikat yapması ve ABD yönetimin Rum Yönetimi’ne kaldırdığı silah ambargosunun bir yıl daha uzatılması da kabinenin diğer önemli başlıkları.

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EKONOMİK GELİŞMELER: Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler masada olacak. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’daki son çalışmalar değerlendirilecek. Vergi sisteminin modernize edilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI: Memur ve memur emeklilerinin 2024-25 döneminde alacakları maaşı belirleyecek kamu toplu sözleşmesi görüşmelerindeki son duruma ilişkin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine üyelerini bilgilendirecek.

DEPREM KONUTLARI: Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımında gelinen son duruma dair kabineye sunum yapacak.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Seçim döneminde gençlere verilen ücretsiz internet, vergisiz TELEFON ve bilgisayar vaatlerindeki son gelişmeler de ele alınacak. Öğrencilere yönelik verilen sözlerin en dikkat çekeni vergisiz cep telefonuydu. Bu kapsamda hangi marka cep telefonlarının vergisiz olacağının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.