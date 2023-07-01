Kritik isim yakalandı

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103 eylemi belirlenen çete üyesi 139 kişi gözaltına alınmıştı. Silivri’de Barış Boyun’un sağ kolu olan kardeşi Zafer Boyun, Bolu otoyolunda da çetenin karıştığı bir dizi cinayetin azmettiricisi olan Kemal Ürün, Gürcistan’a kaçmak isterken yakalanmıştı.

KOŞARAK SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞTI

Yapılan aramalarda bir türlü bulunamayan çete yöneticilerinden Oğuz Halıcı’nın bir TIR’la Gürcistan’a kaçacağı yönünde bilgi alındı. Ekipler TIR’ın geçen pazartesi günüİstanbul’dan hareket ederek Artvin’e ulaştığını belirledi. Bir gün sonra ekipler Gürcistan sınırından geçmeye hazırlanan TIR’a baskın yaptı. Polisin TIR’ı durdurduğunu gören Halıcı gizlendiği zuladan çıkarak Gürcistan sınırına doğru kaçmaya başladı. Halıcı koşarak sınırı geçmek isterken yakalandı. Halıcı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.