Kritik hafta karantinası

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirlerin ardından sosyal izolasyonun sağlanıp sağlanmadığı veya şehirlerdeki hareketlilik 24 saat esasına göre takip ediliyor. Özellikle 30 büyükşehirden cadde, sokak ve meydanlardan alınan görüntüler analiz edilerek tedbirlere rağmen yaşanan aksaklıklar belirlenerek ek önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan gelen tavsiye ve raporlar doğrultusunda da yeni kararlar hayata geçiriliyor.

HAFTA SONU HAYAT YÜZDE 95 DURDU

Yapılan incelemelerde hafta sonları sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüşlerin yasaklanmasıyla hafta sonu büyükşehirlerde hayatın yüzde 95 durduğu belirlendi. Ancak hafta başıyla birlikte yeniden hareketlilik oluştuğu gözlemlendi. Bilim Kurulu’ndan salgının yayılması noktasında “nisanın ilk haftasına” dikkat çekilmesi ve sahadan gelen veriler, sosyal izolasyon konusunda ek önlemler alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehrin valilerini, salgının yayılmasına karşı nisanın ilk haftasının önemi konusunda uyardı. Risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Valiler başkanlığında toplanacak pandemi ve il idare kurulları, gerekli olması durumunda büyükşehirlerde bölgesel karantina uygulamasına geçecek.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Salgının en fazla görüldüğü İstanbul’da da karantina uygulaması gündemde. Salgının seyrine göre İstanbul’da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Sağlık Kurulu’ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.