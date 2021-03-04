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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Kritik FETÖ davasında Yargıtay'dan flaş karar... Cezalar onandı

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Kritik FETÖ davasında Yargıtay'dan flaş karar... Cezalar onandı

Gelen son dakika haberine göre Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı.

Yargıtay ayrıca, darbe girişimine ilişkin eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şirzai ve Hasan Kulaç'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde DKK'daki eylemlere ilişkin davada istinaf mahkemesinin 13 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozdu.

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