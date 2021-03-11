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Gizem KARADAĞ - Harun ÖZALP / DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kritik eşik 15 Mart! Koronavirüste nisan ayında 3. pik endişesi

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Kritik eşik 15 Mart! Koronavirüste nisan ayında 3. pik endişesi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan haftalık vaka oranları, bazı illerde kırmızı kategoriye geçme endişesi yarattı. Kırmızı illerde de vaka artışı durmadı. Uzmanlar 15 Mart’taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti ve “Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir” uyarısını yaptı. Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa’nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken uzmanlar 3'ncü pik için nisan ayına dikkat çekti.

1 Mart’ta açıklanan Türkiye’nin koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı. Bu haritada ‘çok yüksek riskli’ iller kırmızıyla gösterilmiş; mavi, sarı ve turuncu illerde yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti. Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.

Uzmanlar uyardı: 2 doz olsak da maskeye devam
Uzmanlar uyardı: 2 doz olsak da maskeye devam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi.

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NİSANDA 3’ÜNCÜ PİK RİSKİ

Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa’nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu:

Rakamlar korkutuyor
Rakamlar korkutuyor

“Dolayısıyla Mart ayının 15’inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını arttırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15’i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak. Yatay bir seyir seyrederse; tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3’üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart’ın 15’inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3’üncü pike ulaşmış olacağız. O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir.

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Covid'le 1 yıl geçti

Açıkçası ülkemizde tam kapama olacağını düşünmüyorum. Dünyada şu anda aşılama sıralamasında 5’inci ülkeyiz. Tam kapama olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi, özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir."

Kritik eşik 15 Mart Koronavirüste nisan ayında 3. pik endişesi

Edirne’de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

Kritik eşik 15 Mart Koronavirüste nisan ayında 3. pik endişesi

Adana’da belediye ekipleri açılan mekânlarda denetim yaptı.

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