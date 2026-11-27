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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 mağlup ettiği mücadele, saha içindeki skorun yanı sıra tribünlerde yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünlerde yaşanan olaylar ve Gürcistan polisinin müdahalesi nedeniyle karşılaşma uzun bir süre durdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olaylarla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, maçın güvenli bir ortamda oynanabilmesi için bakanlığın çeşitli birimlerinin görevlendirildiği, taraftarların şehir merkezinden stadyuma güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bakanlık, Avrupa Meydanı’ndan Batumi Arena’ya gerçekleştirilen yürüyüş sırasında bazı Beşiktaş taraftarlarının agresif tavırlar sergilediğini ileri sürdü. Taraftarların polis uyarılarını dikkate almadığı, kamu düzenini bozduğu ve güvenlik güçlerine çeşitli nesneler fırlattığı iddia edildi. Olaylarda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirten bakanlık, yasa dışı eylemlere karıştığı gerekçesiyle 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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BAKANLIK FİLİSTİN BAYRAĞI İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Olayların Filistin bayrağı açılması nedeniyle başladığı yönündeki haberleri de değerlendiren Gürcistan İçişleri Bakanlığı, polisin taraftarlara Filistin bayrağı nedeniyle müdahale ettiği iddialarını kabul etmedi ve şu ifadeleri kullanıldı:

“Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz.”

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Bakanlığın açıklamasında yer alan iddialar ve olayların Filistin bayrağıyla bağlantısına ilişkin tartışmalar, konunun hukuki boyutunu da gündeme getirdi. Peki, yaşanan müdahalenin hukuki açıdan değerlendirilmesi nasıl yapılmalı? Taraftarların tribünde Filistin bayrağı açması ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin hukuki bir dayanağı var mı?

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Konuyu Avukat Elvan Kılıç ile üç soruda mercek altına aldık.

BAYRAK AÇMAK GÖZALTI VE BİBER GAZI İÇİN YETERLİ GEREKÇE OLABİLİR Mİ?

1- Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik müdahalesinde orantılılık ilkesi nasıl değerlendirilmeli? Polisin güç kullanma yetkisinin hukuki sınırları nelerdir?

Elvan Kılıç: Kolluk kuvvetlerinin kamu düzenini sağlama ve güvenliği koruma görevi, kendilerine sınırsız güç kullanma yetkisi vermez. Demokratik hukuk devletlerinde kolluk müdahalesinin kanunilik, gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun olması zorunludur.

Gürcistan da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir devlet olarak hem kendi iç hukukuna hem de uluslararası insan hakları standartlarına uygun hareket etmekle yükümlü. Polisin güç kullanabilmesi için müdahaleyi gerektiren hukuki ve somut bir nedenin bulunması, daha hafif tedbirlerle amaca ulaşılamaması ve kullanılan gücün mevcut tehlikeyle orantılı olması gerekir. Güç kullanımı, cezalandırma veya yıldırma aracı olarak kullanılamaz.

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Taraftarların yalnızca Filistin bayrağı açtıkları ve herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadıkları tespit edilirse fiziksel müdahale, biber gazı kullanılması ve gözaltına alınmaları hukuka aykırılık teşkil edebilir. Bazı taraftarların kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunmuş olması da bütün taraftarlara yönelik ayrım gözetmeyen bir müdahaleyi hukuka uygun hâle getirmez. Her kişinin eylemi ve kendisine yönelik müdahale ayrı ayrı değerlendirilmeli.

Görüntüler ve tanık ifadeleriyle orantısız güç kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kötü muamele yasağının, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlali gündeme gelecektir.

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‘UEFA KURALLARI, POLİSE SINIRSIZ GÜÇ KULLANMA YETKİSİ TANIMAZ’

2- Bir futbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açılması, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir eylem midir? Bu tür sembollerin sergilenmesi hangi koşullarda sınırlandırılabilir?

Elvan Kılıç: İfade özgürlüğü yalnızca sözlü veya yazılı açıklamaları değil, bayrak, pankart, sembol ve görseller aracılığıyla ortaya konulan düşünceleri de kapsar. Bir futbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açılması, tek başına suç teşkil eden veya şiddet içeren bir davranış değildir. Bir halkla dayanışma göstermek, insani bir meseleye dikkat çekmek veya siyasi bir görüşü ifade etmek amacıyla gerçekleştirilen bu tür eylemler, kural olarak ifade özgürlüğü kapsamında korunuyor.

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Ancak ifade özgürlüğü sınırsız bir hak değil. Şiddete teşvik, nefret söylemi, ayrımcılık, tehdit veya kamu güvenliğine yönelik somut bir tehlikenin bulunması hâlinde belirli sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlamaların kanuni bir dayanağının bulunması, meşru bir amaç taşıması ve demokratik toplum düzeni bakımından gerekli ve ölçülü olması gerekir. UEFA’nın da spor karşılaşmalarında siyasi, ideolojik veya dinî nitelikteki provokatif mesajlara ilişkin disiplin düzenlemeleri bulunuyor. Ancak bir sembolün siyasi nitelik taşıması, tek başına onun provokatif olduğu anlamına gelmez.

Burada spor hukukuyla insan hakları hukukunu birbirinden ayırmak gerekir. UEFA’nın müsabaka düzenine ilişkin kuralları, kolluk kuvvetlerine sınırsız fiziksel müdahale yetkisi vermez. Bir eylemin spor hukuku bakımından disiplin yaptırımına konu olması ile kolluk kuvvetlerinin o eyleme fiziksel güç kullanarak müdahale etmesinin hukuka uygunluğu birbirinden tamamen farklı meseleler. Dolayısıyla yalnızca Filistin bayrağı açılması, kendiliğinden fiziksel güç kullanılmasını haklı kılan bir neden olarak kabul edilemez.

BEŞİKTAŞ’IN ELİNDEKİ HUKUKİ KOZLAR NELER?

3- Gürcistan polisinin müdahalesiyle ilgili görüntüler ve tanık ifadeleri ortaya çıkarsa, Türkiye’deki taraftarlar veya Beşiktaş Kulübü uluslararası hukuk yollarına başvurabilir mi?

Elvan Kılıç: Olayın Türkiye sınırları dışında gerçekleşmiş olması, Türk vatandaşlarının hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmaz. Gürcistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olması nedeniyle ülkesinde bulunan yabancıların da sözleşme kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerini koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Müdahaleye maruz kalan taraftarlar, öncelikle Gürcistan’daki yetkili adli mercilere başvurarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını ve uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini talep edebilirler. Gürcistan’daki etkili iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından, kural olarak nihai karardan itibaren dört ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Gürcistan aleyhine bireysel başvuruda bulunulması mümkün.

Beşiktaş Kulübü ise hukuki süreci birden fazla yönden yürütebilir:

Adli süreç: Taraftarların ifadelerinin, sağlık raporlarının, kamera kayıtlarının ve diğer delillerin toplanmasını sağlayarak Gürcistan’da yürütülecek hukuki süreçlere destek verebilir.

Uluslararası insan hakları hukuku: Mağdur taraftarların AİHM başvurularına hukuki destek sağlayabilir. Kulüp, doğrudan kendi haklarının ihlal edilmesi hâlinde ayrıca başvuru şartlarını değerlendirebilir.

Uluslararası spor hukuku: Türkiye Futbol Federasyonu ile koordineli olarak UEFA nezdinde resmî girişimlerde bulunabilir; organizasyon ve güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinin araştırılmasını talep edebilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS): UEFA tarafından kulüp hakkında alınabilecek kararlara karşı, gerekli başvuru şartlarının oluşması ve ilgili kurum içi itiraz yollarının tüketilmesi hâlinde tahkim yoluna başvurabilir.

Diplomatik süreç: Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklar aracılığıyla taraftarların haklarının korunması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunabilir.

Ayrıca karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında oynanmasına karar verilmiş olması, UEFA’nın ve müsabakanın organizasyonundan sorumlu kurumların güvenlik tedbirlerine ilişkin yükümlülüklerinin de incelenmesini gerektiriyor. Devletin sorumluluğu yalnızca kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği müdahaleyle sınırlı değil. Kötü muamele iddialarına ilişkin bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütülmemesi de başlı başına bir insan hakkı ihlaline neden olabilir.