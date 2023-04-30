Kritik davaların savcısıydı... Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti

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TERÖR davalarına bakan kapatılan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin en ünlü savcılarındandı... Çok sayıda önemli soruşturmada onun adı vardı. Öcalan’dan Hizbullah’a, Fethullah Gülen’den Alman vakıflarına kadar birçok kritik soruşturmaya imza atarak bir döneme damgasını vuran Nuh Mete Yüksel, 76 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



FETÖ’YÜ İLK O YAZDI



Savcı Yüksel, 2000 yılında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hakkında “terör örgütü lideri” olduğu suçlamasıyla düzenlediği iddianamede, FETÖ’nün haritasını çıkararak “Bu yöntem ve yapılanma ile örgüt, ilk 10 yıl içinde TSK içerisinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi planlamaktadır” vurgusu yapmıştı.



ERDOĞAN’DAN ÖZÜR



Yüksel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1993’te Refah Partisi il başkanı iken, Rize’de yaptığı konuşmaya 2002’de soruşturma açmıştı. Yıllar sonra mesleki anılarını ve itiraflarını yazdığı “Nuh’un Gemisi” kitabında, “Başbakan, ‘Ben 159’dan hâkim karşısına çıkmış bir insanım. Nuh Mete Yüksel iddianamesini hazırladı. Talep idam, ben ne yaptım, kimi öldürdüm?’ demişti. Burada bir yanlışlık olması lazım. Çünkü ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında soruşturma yaptım. İdam talebinde bulunmadım. 159’un karşılığı zaten idam değildir. Eğer benim bir yanlışım varsa özür dilerim” satırlarını kaleme aldı.



‘ÖCALAN KUZU GİBİYDİ’



Savcı Yüksel, PKK elabaşısı Abdullah Öcalan’a idamla yargılanmak üzere hazırlanan 139 sayfalık iddianameyi hazırlayan ekipte de yer aldı. Öcalan’ın sorgusuyla ilgili de “Nuh’un Gemisi” kitabında, “Apo tam karşımızda oturuyordu. Sorulması gereken bütün soruları sorduk. İlk günlerdeki korkusunu atmış, kuzu gibi olmuştu. Adam öldürme emirlerini verdiğini kabul etti. Bir gün tansiyonu yükseldi bu bayağı olay oldu” değerlendirmesi yaptı.



