Kritik buluşmada AB’den üç önemli talep

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi, salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir sonuç beklediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını da ifade etti.

Videokonferansla gerçekleşen görüşme Tayyip Erdoğan, Ursula Von der Leyen ve Charles Michel’ın sıcak selamlaşmasıyla başladı.

ÜST DÜZEY DİYALOG SÜREÇLERİ BAŞLATILSIN

İş birliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret etti.

Vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin gereğine işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının da giderek arttığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye’nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini kaydetti. Diyaloğun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen Cumhurbaşkanı, AB Zirvesi’nin “birlik dayanışması” bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suiistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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