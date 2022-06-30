Kritik buluşma

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Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, şöyle dedi:

“Zirve gündemi itibariyle çok önemli. Çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatı bulacağız. NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar da özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir. Ukrayna sorununu denge politikasıyla çözmek niyetindeyiz. Temennimiz bu politikayla hububat konusunda yokluk çeken ülkelere, açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım.”

YAPICI İKİLİ İLİŞKİLER

Biden ise görüşmenin başında, Erdoğan’a “Finlandiya ve İsveç konusu ile tahılı Ukrayna’dan çıkarmak adına yaptığınız inanılmaz işler için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorsun’’ dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın görüşmede yapıcı ikili ilişkileri sürdürme arzusunu yinelediği ve devam eden yakın istişarelerin önemi üzerinde liderlerin anlaştıkları belirtildi. Görüşmede, ABD’nin Yunanistan’a yaptığı askeri yığınak, Suriye’nin kuzeyindeki terör konusu ve F-16 modernizasyonu da gündeme geldi. Beyaz Saray kaynakları, görüşmede Rus oligarklar konusunun da ele alındığını belirtti.

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ABD’DEN F-16 SİNYALİ

TÜRKİYE’nin iki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyeliği yolunu açmasının ardından ABD’den de olası F-16 savaş uçağı satışına yönelik olumlu sinyaller gelmeye başladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Celeste Wallender, konuya ilişkin bir soru üzerine, “Güçlü Türk savunma yetenekleri, güçlü NATO savunma yeteneklerine katkıda bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tam olarak destekliyor” ifadelerini kullandı. New York Times gazetesi de Biden yönetiminin, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyon çalışmaları için olumlu baktığını, Kongre’nin de olası bir satışı destekleyeceğini yazdı.