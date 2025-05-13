Kritik bir eşik aşıldı

Haberin Devamı

TÜM UZANTILARINI KAPSAYAN KARAR

“Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla, büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Bu açıklamayı, Kuzey Irak’la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

HEPİMİZ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞLARIZ

Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye’yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde, Allah’ın yardımıyla, Türkiye’nin bileğini hiçbir güç bükemez. İktidar ve Cumhur ittifakı olarak, Türkiye’yi, 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmaların, şimdiye kadarkinden daha yüksek bir dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektiğinin gayet farkındayız. İlgili kurumlarımızın çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, aziz milletimizin de hayır duasıyla, inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz.

Haberin Devamı

ŞEHİT YAKINLARIMIZ GAZİLERİMİZ...

Bu vesileyle vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize şükranlarını sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde fedakârca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimizin, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, diyorum. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimizdir, Diyarbakır annelerimizdir.

Haberin Devamı

ORTAK HEDEFLERE

Tek başına bu hakikat bile, verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani, hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir. Aynı şekilde sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden-yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla, 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere, aynı ortak hedeflere, aynı ortak değerlere sahip bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.”





MHP Lideri Bahçeli Terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabine’ye ay yıldızlı çiçek gönderdi.

Haberin Devamı

KAPTAN KÖŞKÜ EHİL ELLERDE

“Küresel siyaset ve ekonominin bu fırtınalı döneminde, Türkiye’nin kaptan köşkü, liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. 86 milyonun istikbali güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri, asla tedirgin etmesin, asla endişelendirmesin. Bilhassa iş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye’nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, Allah’ın yardımıyla, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.

BÜYÜK HASSASİYETLE

“Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. İstihbarat Teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de, devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız.”

Haberin Devamı

TÜM TARAFLARIN İTİMADINI KAZANDIK

“Biz, daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız. Dış politikada, kimseyi ayırmadan barışçı, uzlaşmacı, işbirliğine dayalı pozitif bir gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor. Başkan Trump’ın sıcak çatışmaları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegâne ülke olarak, bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz.”

Haberin Devamı

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

“İlk günden itibaren Terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’ye Kabine’ye gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkür ediyorum.”