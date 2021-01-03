Kristina’nın sır ölümü

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Eskiçeşme Mahallesi’ndeki ünlü bir sitede yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 21 yaşındaki Kristina Noystka’ya dün annesi ulaşamayınca komşularını aradı. Komşular da ulaşamadı. Güvenlik güçleri, içeriden kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İçeri girenler salonda bir sandalyenin üzerinde Kristina’nın cesediyle karşılaştı.

KAPI İÇERİDEN KİLİTLİ, PENCERE KAPALI

Genç kızın elleri arkadan kelepçelenmiş, başına da mavi bir çöp poşeti geçirilmişti. Ev dağınık değildi ama Kristina’nın çevresinde ipler, atkı ve mangal kömürü vardı. Kapının arkadan kilitli, pencerelerin de kapalı olmasından ‘şüpheli ölüm’ ihtimali değerlendirildi. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu Adli Tıp’taki otopsi sonucunda ortaya çıkacak. İki kişinin ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor. Komşuları ise Kristina’nın 2 ay önce de ortadan kaybolduğunu, annesinin günlerce ulaşmaya çalıştığını anlattı.

ALP KIRŞAN TWEET ATTI

Kristina ile aynı sitede oturan oyuncu Alp Kırşan da “Az önce karşı sitede Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor” şeklinde tweet atarak olayı duyurdu. Kristina’yı en son 30 Aralık’ta gören bir komşusu ise Hürriyet’e şunları söyledi: “2-3 ay önce de ortadan kaybolmuştu. Birkaç gün kendisine ulaşamamış annesi. Ukrayna’dan beni aramıştı Kristina’ya bakmam için. Sonra Kristina ortaya çıktı.”