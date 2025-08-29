‘Kristal ayaklar’ ödüllendirildi

Haberin Devamı

SUNUCULUĞUNU Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yaptığı törene siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Çakmaklı, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli katıldı. Kadın futbolunun yıldızları ödüllerini törene katılan bakanların elinden aldı.

EMİNE ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da geceye mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şunları söyledi: “İkinci Kristal Ayaklar Ödül Töreni’ne nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira kadınların gücü, toplumun gücü, sesiyse milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki, bu cesur ve azimli kadınlar, kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir.”

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçilirken, Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü ise Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası’na verildi. Programda Hande Fırat da ödül alan isimler arasında yer aldı. Fırat’a, ‘Yılın Futbol Gönüllüsü Ödülü’ verildi. Törende ödül alan isimler ve takımlar şöyle:

Yılın Takımı: Ankara Büyükşehir

Belediyesi (ABB) FOMGET

Yılın Forveti ve Gol Kraliçesi:

Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Yılın Defans Oyuncusu:

Dilan Bora (Trabzonspor)

Yılın Orta Saha Oyuncusu:

Meryem Cennet Çal (Beşiktaş)

Yılın Kalecisi:

Selda Akgöz (ABB FOMGET)

Yılın Teknik Direktörü:

Cumali Enginar (ABB FOMGET)

Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu: Sıla Besra Tetik (Beylerbeyi)

Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü:

Necla Güngör Kırağası (Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü)

Yılın Alt Yapı Takımı:

Somaspor Zafer Kulübü

Yılın Kadın Hakemi:

Gamze Durmuş Pakkan

Yılın Kadın Futbol Yöneticisi:

Erdem Öztürk

Yılın Kadın Futbolcusu:

Ebru Topçu (Galatasaray)