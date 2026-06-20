×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Kriptolu sevkıyata’ baskın

Güncelleme Tarihi:

#Kripto#GPS#Gözaltı
‘Kriptolu sevkıyata’ baskın
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkânı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devredışı bırakıldığı belirlendi.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri zaman zaman Türkiye’ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları, yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun başka suçlardan cezaevinde olduğu, 19’unun yurtdışında ve firari konumda olduğu belirlendi. 21 şüpheli ise gözaltına alındı. 19 şüpheli haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı. 50 şüphelinin tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 78 adet taşınmaza, 77 adet motorlu taşıta, 15 şirketin ortaklık payına el koyuldu. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto#GPS#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!