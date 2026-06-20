‘Kriptolu sevkıyata’ baskın

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Söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkânı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devredışı bırakıldığı belirlendi.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri zaman zaman Türkiye’ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları, yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun başka suçlardan cezaevinde olduğu, 19’unun yurtdışında ve firari konumda olduğu belirlendi. 21 şüpheli ise gözaltına alındı. 19 şüpheli haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı. 50 şüphelinin tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 78 adet taşınmaza, 77 adet motorlu taşıta, 15 şirketin ortaklık payına el koyuldu.