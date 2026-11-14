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Kripto yalanıyla büyük vurgun… Paraları kumarda yemişler

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#Kripto Dolandırıcılık#Yatırım Tuzağı#Kripto Borsa Vurgunu
Kripto yalanıyla büyük vurgun… Paraları kumarda yemişler
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2026 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kendilerini zengin ve başarılı yatırımcı gibi göstererek çevrelerine güven veren bir dolandırıcılık şebekesi takibe alındı.

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Yaşantılarına özenip kendileriyle iletişime geçen mağdurlara ‘Siz de yatırım yaparak zengin olabilirsiniz’ gibi vaatlerde bulunan şebekenin, tuzaklarına düşürdükleri 6 kişiden kripto borsa yatırımı adı altında 2 milyon dolar (100 milyon 735 bin TL) aldıkları tespit edildi.

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PARANIZI BORSADA KAYBETTİK’ DEDİLER

Şebekenin, kendileriyle iletişime geçip paraları soran mağdurları ‘Paraları kripto borsasında kaybettik’ yalanıyla oyalayıp iletişimi kestikleri belirlendi. Çalışmaların devamında paraları kendi aralarında paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli, önceki gün İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerin ise 2 milyon doları kumarhanede harcadıkları ortaya çıktı.

Kripto yalanıyla büyük vurgun… Paraları kumarda yemişler

 

 

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#Kripto Dolandırıcılık#Yatırım Tuzağı#Kripto Borsa Vurgunu

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