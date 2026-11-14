Kripto yalanıyla büyük vurgun… Paraları kumarda yemişler

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Yaşantılarına özenip kendileriyle iletişime geçen mağdurlara ‘Siz de yatırım yaparak zengin olabilirsiniz’ gibi vaatlerde bulunan şebekenin, tuzaklarına düşürdükleri 6 kişiden kripto borsa yatırımı adı altında 2 milyon dolar (100 milyon 735 bin TL) aldıkları tespit edildi.
‘PARANIZI BORSADA KAYBETTİK’ DEDİLER
Şebekenin, kendileriyle iletişime geçip paraları soran mağdurları ‘Paraları kripto borsasında kaybettik’ yalanıyla oyalayıp iletişimi kestikleri belirlendi. Çalışmaların devamında paraları kendi aralarında paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli, önceki gün İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ise 2 milyon doları kumarhanede harcadıkları ortaya çıktı.