Kripto yalanıyla büyük vurgun… Paraları kumarda yemişler

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Yaşantılarına özenip kendileriyle iletişime geçen mağdurlara ‘Siz de yatırım yaparak zengin olabilirsiniz’ gibi vaatlerde bulunan şebekenin, tuzaklarına düşürdükleri 6 kişiden kripto borsa yatırımı adı altında 2 milyon dolar (100 milyon 735 bin TL) aldıkları tespit edildi.

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‘PARANIZI BORSADA KAYBETTİK’ DEDİLER

Şebekenin, kendileriyle iletişime geçip paraları soran mağdurları ‘Paraları kripto borsasında kaybettik’ yalanıyla oyalayıp iletişimi kestikleri belirlendi. Çalışmaların devamında paraları kendi aralarında paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli, önceki gün İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerin ise 2 milyon doları kumarhanede harcadıkları ortaya çıktı.