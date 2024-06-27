Kripto varlıklar yasası çıktı

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Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması açısından önem taşıyan düzenleme, FATF’nın Singapur’da yarın sona erecek genel kuruluna yetiştirildi. Yasaya göre şu anda faaliyet yürüten yürüten hizmet sağlayıcılar, lisans almak amacıyla bir ay içerisinde SPK’ya başvuracak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak şekilde planlama yapacak. Kendi yazılım mimarisi olan kripto varlıklar Türkiye’den ihraç edilebilecek. Türk vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik girişimciler, kendi iradeleriyle yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiler ve şirket yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar para cezası verilecek. Hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri işlemler üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜBİTAK için yüzde 2 hizmet bedeli ödeyecekler.