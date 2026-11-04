Kripto şirketine operasyon

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Şirket hesabına para gönderen tüzel kişilerden BCT Yazılım ve Luquid Yazılım isimli şirketlerin Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi.

Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin banka hesaplarına gelen paraların büyük çoğunluğunun yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. 2023’ten itibaren toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Bu tutarların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. 14 araç, 4 konut, 2 arazi, 367 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanarak, şirketin TMSF’ye devri yapıldı.