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Kripto parada 400 bin TL kaybedince eşini katletmişti! Öldürmeye 'dua' ederek gitmiş

#Adana#Kadın Cinayeti#Yunus Emre Uyaner
Kripto parada 400 bin TL kaybedince eşini katletmişti Öldürmeye dua ederek gitmiş

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL batıran şoför Yunus Emre Uyaner'in (28) eşini öldürmeye 'dua' ederek gittiği görüntüler ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Uyaner'in olaydan 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta, sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bana bir şey yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu.

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Olay, 27 Aralık'ta saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Melike Yağmur Uyaner, 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE EVE DÖNDÜ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği ve olay gecesi başka bir evde kaldığı belirlendi. Uyaner'in olaydan önce minibüs ile evine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta Uyaner'in sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu. Bu arada çiftin 2'si ikiz 3 çocuğuna Yunus Emre Uyaner'in ailesinin baktığı belirtildi.

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Kripto parada 400 bin TL kaybedince eşini katletmişti Öldürmeye dua ederek gitmiş

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#Adana#Kadın Cinayeti#Yunus Emre Uyaner

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