Kripto Ne Demek? Kripto Nedir? Kripto Tdk Kelime Anlamı

Kripto kelimesi hem İngilizce hem de Fransızca kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu kapsamında bakıldığında İngilizce olarak Kripto kelimesi ‘gizli ve görünmez’ biçiminde tabir edilmektedir. Aynı şekilde Fransızca kökenli olarak ise ‘siyasi inancını saklayan kimse veya saklı yazı’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır.

Kripto Ne Demek?

Kripto kelimesinin sözlük anlamı hem Fransızca hem de İngilizce kökenli olarak ele alınmak suretiyle değerlendirilmektedir. Bu anlamları bir bütün olarak madde haline getirmek gerekirse;

- Gizli ve görünmez,

- Gözükmeyen,

- Siyasi inancını saklayan kişi,

- Saklı yazı,

Anlamları ile beraber Kripto kelimesi Türkçede yaygın olarak değerlendirilen sözcüklerden biridir. Ancak daha çok İngilizce kökenli üzerinden gelen gizli ve gözükmeyen ya da görünmez anlamları eşliğinde değerlendirilir.

Kripto Nedir?

Kripto çok eski dönemden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yer alan kelimeler arasında bulunur. Türkçede daha çok gizli ve görünmez ya da gözükmeyen şeklinde tabir edilerek kullanılmaktadır. Özellikle şifreleme sistemi konusunda bilgisayar üzerine daha fazla değerlendirilmektedir. Devlet açısından ya da belli başlı bazı kasalar içinde kripto kelimesi gizlilik anlamı üzerinden ele alınır. Borsa dünyasında da kullanılan bir kelimedir.